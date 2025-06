Gaza esplosioni nella notte | nuovi attacchi di Israele

Nella notte tra martedì e mercoledì, i cieli di Gaza sono stati illuminati da intense esplosioni, segnando nuovi attacchi israeliani in un clima di tensione crescente. Mentre non si segnalano vittime immediate o danni strutturali, il conflitto continua a mietere vittime tra la popolazione civile, con oltre 55.300 palestinesi uccisi dall'inizio della campagna militare. La situazione resta critica, mettendo in evidenza l’urgenza di una soluzione duratura.

Nella notte tra martedì e mercoledì diverse grandi esplosioni illuminano i cieli notturni sulla Striscia di Gaza. Non ci sono notizie immediate di vittime o danni. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, la campagna militare israeliana dall'ottobre 2023 ha ucciso oltre 55.300 palestinesi. Più della metà sono donne e bambini, secondo i dati dello stesso Ministero. Solo ieri le autorità palestinesi hanno comunicato la morte di 51 persone mentre erano in attesa degli aiuti umanitari.

Bombardamenti israeliani ed esplosioni a Gaza. Tajani: "Basta attacchi" - Negli ultimi giorni, la situazione a Gaza è drammaticamente peggiorata, con bombardamenti israeliani che hanno causato la morte di almeno 153 persone nelle ultime 24 ore, secondo fonti palestinesi.

La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 60 palestinesi sono stati uccisi nel corso di attacchi israeliani nella Striscia la notte scorsa. «Le squadre della Protezione civile hanno trasportato (negli ospedali) almeno 44 morti, per lo più bambini e Vai su Facebook

