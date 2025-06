Gaza è il nostro test morale E lo stiamo fallendo

il mondo intero, un banco di prova per i nostri valori e la nostra umanità. Tuttavia, mentre le immagini dei conflitti più visibili catturano l’attenzione, la sofferenza di Gaza rimane inascoltata e invisibile. È il momento di riflettere: siamo davvero pronti a rispondere con empatia e azione a questa crisi senza precedenti?

Mentre le sirene suonano a Teheran e i missili infiammano le prime pagine, Gaza scompare. La crisi umanitaria più grave del XXI secolo — 186.000 morti stimati, tra cui decine di migliaia di bambini — è stata scalzata da una guerra “più leggibile”, tra due Stati sovrani, più comoda da raccontare. L’IDF definisce Gaza “fronte secondario”. I media obbediscono. Dall’Angelus di Papa Francesco fino all’ONU, Gaza è stata definita un test morale per l’umanità. Non per retorica, ma perché rivela chi siamo quando gli innocenti muoiono e il mondo volta lo sguardo. Lì si misura la bancarotta dell’ordine legale internazionale, il fallimento della responsabilità di proteggere, la complicità diplomatica dei governi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it