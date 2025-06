Gattuso è già nel mirino | scoppia il caso accusato Buffon

Gattuso 232, Buffon sotto accusa: il debutto del nuovo commissario tecnico dell’Italia si trasforma subito in una sfida complessa. Mentre si avvicina il primo banco di prova, emergono tensioni e polemiche che minacciano di mettere a dura prova la sua leadership. Se questa è solo la prima schermaglia, il cammino di Ringhio promette già momenti incandescenti. La nostra analisi svela cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda, in un clima di grande attesa e incertezza.

Per Gennaro Gattuso spuntano già i primi problemi da commissario tecnico dell'Italia: è coinvolto anche Gianluigi Buffon Se questo è l'inizio, povero Ringhio. Gattuso non ha ancora iniziato ufficialmente la sua avventura come commissario tecnico dell'Italia, che già deve fare i conti con le prime critiche e i primi problemi. Che non sarebbe stato semplice, l'ex centrocampista del Milan, campione del mondo con l'Italia nel 2006, lo aveva ben chiaro in mente, ma di dover respingere gli assalti senza neanche aver fatto la conferenza stampa di presentazione forse non era arrivato a immaginarlo. Eppure, è così: la partenza del nuovo commissario tecnico dell'Italia, colui che avrà il compito di evitare il terzo fallimento mondiale, è tutta in salita.