Gasperini si presenta | la nuova Roma può ripartire da Dybala

Gasperini si presenta con entusiasmo alla guida della nuova Roma, pronta a ripartire con energia e ambizioni. Dopo nove anni di successi all’Atalanta, il tecnico piemontese apre un capitolo emozionante sulla panchina giallorossa, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e puntare su talento e determinazione. La rinascita romanista passa anche da Dybala, la stella che può fare la differenza in questa nuova avventura. È già tempo di scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo.

È già trascorso un giorno dalla prima conferenza stampa ufficiale di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. Dopo nove anni intensi e vincenti alla guida dell'Atalanta, il tecnico piemontese apre un nuovo capitolo della sua carriera sulla panchina giallorossa, prendendo il posto di Claudio Ranieri. L'ex tecnico, tuttavia, non abbandonerà il club, mantenendo un ruolo più defilato ma ancora presente nell'ambiente romanista. Gasperini ha parlato a lungo davanti ai cronisti, offrendo spunti interessanti sulla sua visione tecnica e su alcuni dei protagonisti chiave del progetto, in particolare Paulo Dybala.

