Gasperini ha scelto la Roma A Torino un po’ si interrogano noi no | ci siamo abituati

Da Torino arrivano commenti di sorpresa, ma noi romanisti non ci lasciamo sorprendere. Ormai, le scelte di Gasperini sono diventate argomento di discussione, e il suo motivo razionale per preferire la Roma alla Juventus apre nuove prospettive sul nostro mondo calcistico. Un gesto che, più che sorprendere, invita a riflettere sul valore delle decisioni ponderate nel calcio di oggi. E noi siamo qui, pronti a seguire questa nuova avventura con entusiasmo e passione.

Non ci offendiamo, davvero. Anzi, ormai noi romanisti a certe reazioni ci siamo abbondantemente abituati. È bastato che Gian Piero Gasperini spiegasse – in maniera serena e razionale – perché ha scelto la Roma, ed ecco che sono fioccati editoriali, commenti e riflessioni. Uno su tutti, quello del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, che scrive: “Se un allenatore preferisce la Roma alla Juventus e lo fa – badate bene – su base razionale e non emotiva, la Juventus ha un problema. E questo senza che la Roma e i suoi tifosi si offendano (anzi dovrebbero essere orgogliosi).” Tranquilli, nessuna offesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it