Gasparri su Mattarella Il presidente non ha mai manifestato ostilità alla separazione delle carriere

Maurizio Gasparri sottolinea come il presidente Mattarella non abbia mai mostrato ostilità verso la separazione delle carriere, un tema caldo che oggi approda in Senato con il ddl dedicato. Una questione di grande importanza per il funzionamento della nostra macchina istituzionale, che potrebbe segnare un nuovo passo verso maggiore efficienza e trasparenza. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e analisi approfondite su questo delicato argomento.

Il ddl sulla separazione delle carriere arriva oggi in Senato e Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di FI ed ex minist. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gasparri su Mattarella. “Il presidente non ha mai manifestato ostilità alla separazione delle carriere”

In questa notizia si parla di: gasparri - presidente - separazione - carriere

Al convegno ‘Il futuro della magistratura: questioni costituzionali aperte’ organizzato dal Prof Lamberti ho ribadito che per @forza_italia la riforma della giustizia è una priorità. Dalla separazione delle carriere al sorteggio per il CSM. Vai su X

Le minacce rivolte alla figlia della Presidente Giorgia Meloni sono un fatto gravissimo e inaccettabile. Quando l’odio supera ogni limite e colpisce i figli, viene meno il senso stesso della civiltà democratica. Forza Italia esprime solidarietà profonda e vicinanza a Vai su Facebook

Gasparri su Mattarella. “Il presidente non ha mai manifestato ostilità alla separazione delle carriere”; Separazione carriere: le dichiarazioni di Maurizio Gasparri e Pierantonio Zanettin sull'incontro con Anm; Separazione carriere, la maggioranza accelera: subito in Aula al Senato.

Gasparri su Mattarella. “Il presidente non ha mai manifestato ostilità alla separazione delle carriere” - Il presidente dei senatori azzurri ricorda un Napolitano "più militante" sul tema e crede ci sia "consenso nel paese" ... ilfoglio.it scrive

Separazione carriere: le dichiarazioni di Maurizio Gasparri e Pierantonio Zanettin sull'incontro con Anm - Saluti inaugurali: Carlo Corazza (Capo del Parlamento europeo in Italia), Maurizio Turco (Presidente della Fondazione Marco Pannella), Monica Lucarelli (Assessora attività produttive e pari ... Lo riporta radioradicale.it