Gas russo l' Ue dice stop dal 2028 | Non saremo più ricattati da Mosca

L’Europa si prepara a voltare pagina nel suo rapporto con la Russia: dal 2028, l’import di gas e petrolio russo sarà vietato, segnando una svolta storica nella lotta contro il ricatto energetico. Un passo deciso che rafforza la nostra indipendenza e invita alla solidarietà tra nazioni. Ai nostri microfoni, il commissario all’Energia Dan Jørgensen spiega come questa decisione plasmerà il futuro energetico del continente, garantendo maggiore sicurezza e autonomia.

"Oggi diciamo no alla Russia. Non saremo più ricattati da voi. Non aiuteremo più a finanziare indirettamente la vostra guerra in Ucraina. Non permetteremo più che la vostra energia venga utilizzata contro di noi. Quindi introduciamo un divieto che significa che sarà illegale in futuro acquistare gas russo in Europa". Stop all'import di gas e petrolio dalla Russia dal 2028. Ai nostri microfoni, il commissario all'Energia Dan Jørgensen illustra la proposta dell'Ue per ridurre gradualmente la dipendenza dalle forniture del Cremlino. Una tabella di marcia serrata: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti; gli accordi a breve termine in corso dovranno terminare entro il 17 giugno del prossimo anno, mentre quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027.