Gary Oldman | Sono stato etichettato come il cattivo perfetto ma un certo punto è diventato una noia

Carriera in cui ha deciso di voltare pagina, rifiutando i ruoli da villain e cercando nuove sfide. Gary Oldman, l'iconico attore britannico noto per la sua versatilità, ha finalmente deciso di abbandonare l'etichetta del "cattivo perfetto" per esplorare nuovi orizzonti artistici. Dopo aver interpretato personaggi memorabili come Sirius Black e altri antagonisti, Oldman desidera dimostrare che la sua magia recitativa non ha limiti. Scopriamo insieme cosa lo ha spinto a questa rivoluzione professionale.

Basta cattivi, il divo inglese non ama essere incasellato in un unico ruolo ee si è ribellato alla sua maniera rifiutando i ruoli a lui non più congeniali. Gary Oldman è stanco di interpretare villain. Per un po' il gioco è stato divertente, ma quando il divo britannico ha cominciato a sentirsi stretto nei panni del cattivo di turno ha detto basta. La star di Harry Potter e Slow Horses ha rivelato a Variety che c'è stato un momento della su carriera in cui tutti gli offrivano solo un certo tipo di ruoli finché a un certo punto non ha iniziato ad annoiarsi. "Per un po' sono stato etichettato, sono diventato il testimonial del 'cattivo in affitto'" ha spiegato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gary Oldman: "Sono stato etichettato come il cattivo perfetto, ma un certo punto è diventato una noia"

