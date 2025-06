Garlasco svolta sulla traccia 10 | è già uscita la verità E c’è di più 

Nel tranquillo paesino di Garlasco, un caso irrisolto torna a scuotere le coscienze. Siamo nell’estate del 2025, quando la giustizia si riaccende con un incidente probatorio che potrebbe svelare verità nascoste da anni. Tra attese e sospetti, l'intera comunità spera in una svolta decisiva. La strada verso la verità è ancora lunga, ma ogni nuovo elemento potrebbe essere la chiave per riscrivere questa drammatica vicenda.

Nel tranquillo paesino di Garlasco, un caso mai risolto torna a far parlare di sé. Siamo nell'estate del 2025 e l'attenzione si concentra nuovamente su quei reperti che potrebbero finalmente svelare la verità. Lunedì 17 giugno, il tribunale ha dato il via a un incidente probatorio, una fase cruciale che potrebbe cambiare le carte in tavola. Si attendono i risultati dei periti il prossimo 24 ottobre, mentre gli investigatori lavorano senza sosta su impronte e tracce rimaste a lungo in sospeso. Sotto la guida attenta di Denise Albani e Domenico Marchigiani, esperti di genetica e dattiloscopia, i laboratori della Polizia scientifica sono il cuore pulsante delle nuove indagini.