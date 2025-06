garlasco spunta una misteriosa mano sinistra

A Garlasco si riaccendono i riflettori sul mistero della mano sinistra, un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti di un caso intricato. Proprio nel giorno dell’incidente probatorio, emergono due tracce di grande interesse: tra queste, l’impronta 97F, un indizio potenzialmente decisivo. Quali segreti si celano dietro questa particolare impronta e quale ruolo potrebbe aver avuto nella tragedia di Chiara? La verità sta per essere svelata.

Proprio il giorno dell’inizio dell’incidente probatorio si torna a parlare di due tracce di particolare interesse. La prima è l’impronta 97F, nel 2007 fu attribuita all’aggressore: traccia rilevata sul muro sinistro che costeggia la scala verso la tavernetta, luogo in cui venne rinvenuto il corpo di Chiara, catalogata come impronta di sangue strisciata, che potrebbe essere stata lasciata dalla mano sinistra di chi, con la destra, imprimeva contestualmente l'impronta palmare denominata "traccia 33", che i pm attribuiscono ad Andrea Sempio. Per Marco Radaelli, consulente dei Poggi, «non è attribuibile a nessuno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it