Garlasco parla il genetista che ha visto i reperti

Nel cuore di Garlasco si fa strada una triste consapevolezza. Il genetista che ha esaminato i reperti, Marzio Capra, ha annunciato che le speranze di trovare nuovi elementi sono ormai svanite. I risultati parziali dell’incidente probatorio, arrivati dai laboratori di Milano, non portano novità significative. La strada sembra così destinata a rimanere senza sbocchi: il caso si avvicina alla sua conclusione, lasciando dietro di sé solo interrogativi irrisolti.

“Finite le speranze”: – Nessuna svolta. Nessuna speranza nuova. I primi risultati dell’incidente probatorio sul caso di Garlasco, esaminati nei laboratori della Polizia Scientifica di Milano, non sembrano offrire aperture significative. Lo ha chiarito Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, commentando l’esito parziale delle analisi sui reperti. Leggi anche: Papa Leone, il gesto con cui prende le distanze da Bergoglio Leggi anche: Chi è Filippo, il 21enne che ha ucciso la madre “Finite le speranze”: . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, parla il genetista che ha visto i reperti

In questa notizia si parla di: garlasco - parla - genetista - visto

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Delitto di #Garlasco: Due orecchini macchiati di sangue tra i reperti non esaminati. Uno era sulla scala vicino al corpo di Chiara Poggi. La genetista Marina Baldi: “Potrebbe esserci un profilo Dna misto, forse qualcuno l’ha strappato”. [VIDEO INTEGRALE]? htt Vai su Facebook

Garlasco, il genetista rompe il silenzio e ribalta gli scenari: Ho visto i reperti | .it; Garlasco, parla il genetista dei Poggi: “Più soggetti sulla scena del delitto? Ridicolo. Reperti inutili, le vecchie perizie avevano chiarito ogni dubbio”; «Mentre Chiara Poggi moriva in casa c'erano tre persone. L'impronta di Sempio è carica di materiale biologico».

Garlasco, il genetista dei Poggi: “Nuovi reperti sono inutili”/ “La prima indagine ha già chiarito tutto” - Garlasco, Marzio Capra, genetista consulente della famiglia Poggi sui presunti errori fatti nella prima indagine: "La perizia accertò la presenza di Stasi" ... Lo riporta ilsussidiario.net

Garlasco, il genetista di Yara: “Scena del delitto in 3D per studiare il killer” - Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma e consulente privato della famiglia Gambirasio: possiamo capire se ha avuto dei complici ... Riporta msn.com