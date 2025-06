Garlasco mai successo prima | l’analisi pesantissima proprio lì Cosa cambia

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con un’analisi approfondita e senza precedenti, puntando a svelare dettagli nascosti e nuove verità. Il 19 giugno si terrà il secondo appuntamento per l’incidente probatorio, un momento cruciale in cui esperti come la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani esamineranno i rifiuti sequestrati dalla casa di Chiara Poggi. Questi...

Il 19 giugno è fissato il secondo appuntamento per l' incidente probatorio riguardante il delitto di Garlasco. I periti incaricati dalla giudice per le indagini preliminari, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, si riuniranno nei laboratori della polizia scientifica della Questura di Milano per esaminare un plico contenente i rifiuti sequestrati dalla casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. Questi rifiuti, che non sono mai stati analizzati prima, potrebbero rivelare elementi cruciali per l'inchiesta. Tra gli oggetti ritrovati si ipotizza che vi siano un contenitore di Fruttolo, Estathé e altri oggetti usati da Chiara Poggi poco prima di essere uccisa dal suo fidanzato Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio.