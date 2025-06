Garlasco l' ultima bomba | 4mila accessi il movente del delitto

Nel mistero di Garlasco, la scoperta di oltre 4.000 accessi a siti pornografici sul computer di Chiara Poggi ha acceso un dibattito acceso e acceso molte polemiche. Questa rivelazione, fatta dai Carabinieri del Ris nel 2007, ha aggiunto un ulteriore elemento di complessità al caso della giovane trovata morta nella villetta di famiglia. Ma la vera domanda rimane: quale ruolo hanno giocato questi dati nelle indagini? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Oltre 4.000 accessi a siti pornografici di vario genere sarebbero stati scoperti sul computer¬†di Chiara Poggi dai carabinieri del Ris nel 2007. La notizia fece scalpore gi√† all‚Äôepoca e sollev√≤ domande sulla 26enne, trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nell'agosto del 2007. Secondo la difesa della famiglia Poggi, in realt√† quasi tutti quegli accessi sarebbero avvenuti¬†in orari in cui la giovane¬†si trovava al lavoro. L'ipotesi, dunque, stando a quanto riportato dal settimanale Giallo, √® che a fare quelle ricerche fossero altre persone, tra cui gli amici del fratello Marco, che spesso utilizzavano il computer¬†di casa per giocare e navigare su internet. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ultima bomba: "4mila accessi, il movente del delitto"

