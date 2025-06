Garlasco l' impronta sul muro non sarà analizzata

Garlasco torna sotto i riflettori con un maxi incidente probatorio che promette rivelazioni sorprendenti, tra scoperte inattese, delusioni e posizioni contrastanti. L’attesa giornata, voluta dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli, segna un nuovo capitolo nell’intricata indagine sul delitto di Chiara Poggi, con Andrea Sempio tra i sospettati. Cosa emergerà da questa fase cruciale? La verità sta per essere svelata, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Scoperte inaspettate, sorprese, delusioni e posizioni nettamente contrastanti. La prima – e tanta attesa – giornata del maxi incidente probatorio disposto dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'ambito della nuova inchiesta relativa al delitto di Garlasco, che vede indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi (uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, assassinio per il quale è stato condannato a 16 anni l'ex fidanzato Alberto Stasi), ha subito messo in chiaro che questa, tra le parti, sarà una battaglia lunga e accesa. Ma anche ricca di colpi di scena.

