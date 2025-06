Garlasco – Incidente probatorio secondo round | analisi della spazzatura sequestrata 8 mesi dopo l’omicidio

A otto mesi dall’omicidio di Garlasco, si riaccendono i riflettori sull’incidente probatorio riguardante l’analisi della spazzatura sequestrata. Dopo il primo round, in cui alcune tracce sono risultate invisibili o assenti, si apre ora il secondo confronto tra esperti, alla ricerca di elementi nascosti nel sacchetto azzurro. Un passo cruciale nell’indagine che potrebbe svelare nuovi dettagli e portare alla verità.

Dopo il primo round dell' incidente probatorio – che ha visto uscire di scena per il momento alcune tracce sia per assenza di sangue che per assenza di reperto – è in programma il secondo giorno di confronto fra gli esperti: i consulenti di accusa, difesa e parte civile e i periti della Polizia scientifica nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. Sotto la lente degli scienziati il sacchetto azzurro della spazzatur a che fu trovato e sequestrato 8 mesi dopo il delitto ovvero quando la famiglia Poggi poté ritornare in casa dopo il lungo sequestro. Nella pattumiera c'erano due vaschette di Fruttolo, un brick di Estathè con cannuccia, due cucchiaini e un piattino in plastica, un sacchetto di cereali Special K, il cellophane di un pacchetto di biscotti.

