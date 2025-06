Garlasco – Incidente probatorio | l’analisi della spazzatura sequestrata 8 mesi dopo l’omicidio

Nel cuore del controverso caso di Garlasco, l'attenzione si concentra sull'analisi della spazzatura sequestrata otto mesi dopo l'omicidio. Dopo il primo incidente probatorio, alcune tracce sono svanite, ma il secondo confronto tra esperti promette nuove rivelazioni. La scena si prepara a svelare dettagli nascosti nel sacchetto azzurro, simbolo di un'indagine che potrebbe cambiare le sorti del processo. Resta con noi per scoprire cosa emergerà da questa delicata analisi.

Dopo il primo round dell’ incidente probatorio – che ha visto uscire di scena per il momento alcune tracce sia per assenza di sangue che per assenza di reperto – è in programma il secondo giorno di confronto fra gli esperti: i consulenti di accusa, difesa e parte civile e i periti della Polizia scientifica nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. Sotto la lente degli scienziati il sacchetto azzurro della spazzatur a che fu trovato e sequestrato 8 mesi dopo il delitto ovvero quando la famiglia Poggi poté ritornare in casa dopo il lungo sequestro. Nella pattumiera c’erano due vaschette di Fruttolo, un brick di Estathè con cannuccia, due cucchiaini e un piattino in plastica, un sacchetto di cereali Special K, il cellophane di un pacchetto di biscotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it