Garlasco il genetista di Yara | Scena del delitto in 3D per studiare il killer

Garlasco, 18 anni dopo il terribile delitto di Yara Gambirasio, la scienza fa un nuovo passo avanti con una ricostruzione in 3D degli ambienti della villetta. Grazie alla tecnologia laser scanner, esperti come Giorgio Portera, genetista e ex ufficiale del Ris, mirano a creare una fedele rappresentazione della scena. Ma sarĂ possibile raggiungere un livello di precisione assoluta? La risposta apre nuove prospettive nella ricerca della veritĂ .

Garlasco (Pavia) –  La ricostruzione in 3D con il laser scanner degli ambienti della villetta di Garlasco. Da questo parte la conversazione con Giorgio Portera, genetista e docente di genetica, ex ufficiale del Ris di Parma e consulente privato dei genitori di Yara Gambirasio. Dottor Portera, sarĂ possibile una ricostruzione assolutamente fedele della scena del delitto a distanza di diciotto anni? “I laser scanner di oggi sono molto diversi da quelli di diciotto anni fa. La novitĂ piĂą importante è che, una volta fatta la scansione laser 3D, è possibile inserire al suo interno le foto degli ambienti di diciotto anni fa, le tracce di sangue, le impronte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, il genetista di Yara: “Scena del delitto in 3D per studiare il killer”

In questa notizia si parla di: garlasco - genetista - yara - scena

Giallo di Garlasco, i segreti dell’impronta 33. Il genetista di Stasi: “Fare nuovi accertamenti” - A Garlasco, emergono nuovi accertamenti tecnici sulla traccia d’impronta 33 nel caso sostanziale. La Procura chiede approfondimenti, possibilmente estendendo i quesiti già posti nell’incidente probatorio, per determinare se sull’impronta ci siano sangue o materiale organico, utili a ricostruire la scena del crimine e a rivelare eventuali segreti nascosti nella traccia.

«Le foto del pigiama di Chiara Poggi sono del medico legale… ma manca il particolare». Con questa affermazione il genetista Marco Capra ha sollevato una delle tante questioni ancora aperte sul delitto di Garlasco, ospite del programma "Storie Italiane". Nel Vai su Facebook

Garlasco, perizie e colpi di scena: perché è stato ricusato il genetista di Yara; Emiliano Giardina, chi è il genetista che scoprì il Dna di Bossetti nell'omicidio di Yara Gambirasio e ora rec; Delitto Garlasco, il super consulente del caso Yara: Il Dna su Chiara è di Sempio | Legale: Marco Poggi distrutto per il suo amico.

Delitto di Garlasco, nuova impronta 97F/ “Traccia insanguinata dell’assassino, potrebbe essere di Sempio” - Delitto di Garlasco, spunta l'impronta 97F che per la Procura è insanguinata e dell'assassino: potrebbe essere di Sempio ... Da ilsussidiario.net

Garlasco, dall'incidente probatorio la nuova verità: «Sulla traccia 10 non c'è sangue». Tutte le prossime tappe - Un lavoro meticoloso di verifica del contenuto dei plichi che raccolgono i reperti di 18 anni fa per essere analizzati, se utilizzabili, con le tecniche di ultima generazione. Secondo leggo.it