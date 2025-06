Garlasco i dubbi di Massimo Lovati sui reperti dell' incidente probatorio e i sospetti sulla spazzatura

Massimo Lovati mette in discussione i reperti dell'incidente probatorio di Garlasco, sollevando dubbi sulla loro autenticità e sulle modalità di conservazione. Il suo scetticismo si focalizza anche sui sospetti riguardanti la spazzatura, che avrebbe dovuto essere analizzata più tempestivamente. La domanda che sorge spontanea è: perché è stata mantenuta per 18 anni senza adeguate verifiche? Un interrogativo che potrebbe rivoluzionare l'intera vicenda.

Massimo Lovati è scettico sui reperti presentati per l'incidente probatorio su Garlasco: "Perché han tenuto una spazzatura per 18 anni?". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, i dubbi di Massimo Lovati sui reperti dell'incidente probatorio e i sospetti sulla spazzatura

In questa notizia si parla di: garlasco - lovati - reperti - incidente

