A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco si riaccendono le luci sul caso con l’apertura del maxi incidente probatorio. Nella sede della Polizia Scientifica di Milano, avvocati e consulenti si confrontano su dettagli chiave che potrebbero rivoluzionare la verità storica. Cosa emerge da questi accertamenti? E quali nuove scoperte potrebbero cambiare il destino di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si è aperto a Milano il maxi incidente probatorio che potrebbe riscrivere la storia del caso Garlasco. Il 17 giugno, nella sede del gabinetto regionale di Polizia Scientifica della questura milanese, sono iniziati gli accertamenti disposti dalla gip Daniela Garlaschelli. Presenti avvocati e consulenti della famiglia Poggi, di Andrea Sempio — indagato nell’indagine bis condotta dalla procura di Pavia — e di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata. L’intonaco grattato. Uno dei primi elementi emersi è l’assenza del reperto relativo all’ intonaco grattato dal muro della villetta di via Pascoli, accanto al quale fu ritrovato il corpo senza vita della ventiseienne. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, è scontro tra periti all’incidente probatorio: ecco su cosa di discute

