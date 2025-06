Garlasco cosa può rivelare la traccia 97 F sul muro | Una strisciata di sangue sulle scale è la mano dell’assassino di Chiara Poggi

Nel cuore di Garlasco, un enigma intricato si svela tra tracce di sangue e segni invisibili. La traccia 97F, scoperta sulla parete della cantina, apre una finestra su dettagli nascosti che potrebbero cambiare le sorti del caso Poggi. Un gioco di indizi che si intrecciano, rivelando potenzialmente nuove prospettive. Ma cosa potrebbe davvero svelare questa traccia sulla dinamica dell'omicidio? Continuate a seguire per scoprirlo.

Garlasco (Pavia) – Un gioco di scatole cinesi. Un mistero che rimanda a un altro. Un interrogativo che ne trascina un secondo. È  il caso della traccia 97 F. Una strisciata di sangue sulla parete di sinistra, all'inizio della scala della cantina dove l'assassino getta il corpo di Chiara Poggi. Repertata dal Ris di Parma. Positiva al combur test. Attribuita all'assassino nella "Relazione tecnica. Blood Pattern Analysis (BPA) ed ulteriori ipotesi interpretative" che gli esperti di Parma consegnano alla procura di Vigevano nel dicembre del 2007. Garlasco: il reperto sparito, l’assenza di sangue sulle impronte e il mistero della traccia 97F sul pigiama di Chiara Poggi L'aggressore (è la ricostruzione) con la mano insanguinata sporca la maglietta del pigiama di Chiara Poggi "sulla spalla sinistra presumibilmente nell'atto di sollevare eo gettare la vittima a faccia in giĂš lungo le scale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Garlasco, cosa può rivelare la traccia 97 F sul muro: “Una strisciata di sangue sulle scale, è la mano dell’assassino di Chiara Poggi”

