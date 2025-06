Garante dei detenuti della Toscana i numeri e l’allarme | 3.209 reclusi suicidi e sovraffollamento

In Toscana, il sistema penitenziario affronta una crisi crescente: con 3.209 detenuti al dicembre 2024, tra sovraffollamento, tassi di tossicodipendenza al 36,5% e 3209 reclusi coinvolti in episodi di suicidio, l'allarme è più che mai urgente. I numeri raccontano una realtà difficile da ignorare, richiedendo interventi immediati e mirati per garantire dignità e sicurezza a chi si trova dietro le sbarre. È ora di agire concretamente per cambiare rotta.

Firenze, 18 giugno 2025 - In Toscana sono oggi presenti 16 istituti penitenziari per adulti, a cui si sommano due istituti per minorenni (Ipm) e due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Gli adulti in carcere al 31 dicembre 2024 erano 3.209 (94 donne e 3.115 uomini): di questi 1.487 sono stranieri. Il tasso dei carcerati con problemi di tossicodipendenza tocca il 36,5%. Al numero dei detenuti in carcere, vanno poi aggiunte 8.118 persone in esecuzione esterna. Lo scorso anno si sono registrati 8 suicidi, "ma moltissimi sono gli atti di autolesionismo". Lo ha sottolineato il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani, illustrando la relazione sull'attività 2024 alla commissione affari istituzionali del Consiglio regionale, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Garante dei detenuti della Toscana, i numeri e l’allarme: 3.209 reclusi, suicidi e sovraffollamento

