Gambino e i presunti dossieraggi su Salis | il consigliere di Fratelli d' Italia si autosospende

Un nuovo terremoto scuote Genova: Sergio Gambino, consigliere di Fratelli d'Italia e ex assessore alla Sicurezza, si autosospende dal partito a seguito dell'inchiesta della procura che lo vede indagato per corruzione e presunti dossieraggi su Salis. La città si interroga sulle implicazioni di questa intricata vicenda, che minaccia di scuotere ancora di più il panorama politico locale. La verità emerging sarà determinante per il futuro della politica genovese...

È un nuovo terremoto giudiziario quello che scuote la città di Genova: l'ex assessore alla Sicurezza e attuale consigliere comunale di Fratelli d'Italia Sergio Gambino si è autosospeso dal suo partito sulla scia dell'inchiesta avviata dalla procura che lo vede indagato per corruzione e.

