Galli asse con la rettrice | Convergenza sui temi Insieme per rinnovare

La professoressa Giovanna Galli, protagonista di un successo condiviso con Rita Cucchiara, riflette sull'importanza della collaborazione e dell’unità nel rinnovamento dell’università. La convergenza tra Galli e la rettrice ha segnato un passo fondamentale verso un futuro più innovativo e partecipato. In questo contesto, la loro alleanza simbolizza l’impegno collettivo per costruire un ambiente accademico più forte e inclusivo. È un esempio di come il lavoro di squadra possa fare la differenza.

di Alberto Greco Responsabilizzata per il gran risultato ottenuto, anche a livello personale nella prima votazione del 4 giugno con 170 voti, e ancor più per la soddisfazione di avere spinto con l’appoggio della sede di Reggio Emilia la professoressa Rita Cucchiara alla vittoria nel ballottaggio di lunedì per il rettorato, la professoressa Giovanna Galli si concede ad alcune considerazioni sulla combinazione che ha fatto dell’apparentamento Cucchiara-Galli, un binomio vincente. Giovanna Galli, docente della sede reggiana fin dal 2001 ha partecipato all’atto fondativo della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, di cui è stata prima preside dal 2007 al 2010 e poi dal 2010, a seguito della trasformazione in Dipartimento di Comunicazione ed Economia, direttore in due periodi (2010-2012 e 2018-2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Galli, asse con la rettrice: "Convergenza sui temi. Insieme per rinnovare"

In questa notizia si parla di: galli - asse - rettrice - convergenza

Galli, asse con la rettrice: Convergenza sui temi. Insieme per rinnovare; Galli, asse con la nuova rettrice: Convergenza su temi e obiettivi. Insieme verso il rinnovamento.

Galli, asse con la rettrice: "Convergenza sui temi. Insieme per rinnovare" - La docente reggiana di Economia ha contribuito all’elezione storica di Cucchiara "Orgogliosa che sia la prima donna, ma non è una vittoria ’di genere’". Scrive msn.com

Galli, asse con la nuova rettrice: "Convergenza su temi e obiettivi. Insieme verso il rinnovamento" - La docente reggiana di Economia ha contribuito all’elezione storica di Cucchiara nell’850esimo dell’Ateneo "Orgogliosa che sia la prima donna ma non è una vittoria ’di genere’. Riporta msn.com