Galiano ai maturandi | Fermati per 20 minuti prima di iniziare a scrivere I 5 consigli contro-intuitivi per la prima prova scritta

Prima di immergerti nella prova di maturità, prenditi 20 minuti per ascoltare i consigli di Enrico Galiano: insegnante e autore che svela cinque strategie “controintuitive” per affrontare al meglio la prima prova scritta. Questi suggerimenti, pensati per sfidare le convinzioni più diffuse, sono pensati per aiutarti a superare blocchi e scrivere testi efficaci e sicuri. Scopriamo insieme come trasformare questa sfida in un’opportunità unica.

Enrico Galiano – insegnante di italiano e autore – ha condiviso un video in cui fornisce cinque consigli, da lui definiti “contro-intuitivi”, rivolti a chi si prepara ad affrontare la prima prova scritta della Maturità. Secondo Galiano, tali suggerimenti mettono in discussione alcune convinzioni diffuse, con l’obiettivo di aiutare i maturandi a superare blocchi e a realizzare testi efficaci. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

