Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, esprime fiducia nel potenziale di Chivu come allenatore e nel valore dei giocatori chiave. Con un occhio attento al futuro, Galante sottolinea l’importanza di mantenere i migliori per raggiungere risultati di prestigio. La sua convinzione è chiara: con le giuste scelte, l’Inter può tornare a brillare. Ma quali sono le prossime mosse per rafforzare la squadra? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Galante, l’ex difensore ha parlato della situazione dell’Inter: le sue dichiarazioni. Fabio Galante, l’ex difensore dell’ Inter ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dallo stand Stilnology del Pitti a Firenze. LE PAROLE DI GALANTE – «Chivu conosce bene l’ambiente e ha dimostrato a Parma di avere qualità. Credo possa fare un buon lavoro e spero che tutti i i migliori restino per ottenere ottimi risultati. Sono fiducioso. Qualcosa verrà fatto, ad esempio sono arrivati Sucic e Luis Henrique, siamo sulla buona strada. Sì ringiovanire, ma comunque credo che quei 4-5 esperti in una rosa ci vogliano sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Galante non ha dubbi: «Inter da ringiovanire, ma 4-5 esperti li vorrei sempre. Su Chivu vi dico…»

