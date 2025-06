Gaeta incendio simulato al porto | riuscita l’esercitazione Pollex

Un successo senza precedenti per il porto di Gaeta! La simulazione di incendio, denominata “Pollex”, ha testato efficacemente le capacità di gestione delle emergenze, coinvolgendo scenari di antinquinamento e sicurezza. L’esercitazione, svolta con grande professionalità, ha rafforzato il sistema di protezione dello scalo, garantendo un intervento rapido ed efficiente in caso di reale emergenza. La sicurezza del porto si conferma una priorità assoluta per tutta la comunità portuale.

Si è svolta nella giornata di ieri, presso lo scalo commerciale della città, l’esercitazione antincendio semestrale del porto di Gaeta, denominata “Pollex”. Un’importante attività addestrativa che ha messo alla prova l’intero sistema di sicurezza portuale, coinvolgendo anche scenari di antinquinamento e di security. Il cuore dell’esercitazione ha simulato un incendio a bordo della motonave Vetor Quinto, ormeggiata al molo commerciale. L’operazione ha visto la partecipazione coordinata della Capitaneria di Porto, del servizio di emergenza 118, della Polizia di Stato e delle maestranze portuali, impegnate a testare le procedure operative in un contesto di emergenza complesso e realistico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gaeta, incendio simulato al porto: riuscita l’esercitazione “Pollex”

