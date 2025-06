Gabicce Mare salvati dalle onde due fratellini La sorella era intervenuta per aiutare il più piccolo che non sa ancora nuotare

Gabicce Mare si è tinta di tensione e coraggio domenica, quando due fratellini hanno rischiato di essere travolti dalle onde. La sorella, con prontezza e determinazione, ha deciso di intervenire per salvare il più piccolo, ancora inesperto nel nuoto. Alla fine, la scena si è conclusa con un lieto fine, grazie all’istinto e al coraggio della ragazza che ha evitato una tragedia. Perché in momenti come questi, il valore della famiglia emerge più forte che mai.

GABICCE MARE - Alla fine è andato tutto bene ma domenica, nella tratto di spiaggia libera di Gabicce Mare, un bambino ha rischiato di annegare sotto gli occhi della sorella. Per fortuna.

