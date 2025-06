G7 Meloni traccia bilancio | No a Iran potenza nucleare E sui dazi | Soluzione si troverà

Durante il G7, Meloni ha tracciato un bilancio netto: fermezza sulla minaccia nucleare iraniana, rifiuto di coinvolgere Putin come mediatore e ottimismo sulla risoluzione dei dazi commerciali. La presidente sottolinea l'importanza di un fronte unito e deciso per garantire la sicurezza e la stabilitĂ globale. Ma quali saranno le prossime mosse del vertice internazionale? Solo il tempo ci dirĂ se si troverĂ una soluzione efficace e condivisa.

