G7 Meloni | Teheran non deve diventare potenza nucleare L’Italia sta lavorando bene

Al vertice del G7, Giorgia Meloni si distingue per il suo impegno nel mantenere l'Iran lontano dalla corsa nucleare, sottolineando che il dialogo è ancora possibile nonostante le tensioni crescenti. La premier italiana mette in chiaro: nessun ruolo di mediatore per Putin e condanna gli attacchi russi in Ucraina. In un contesto internazionale complesso, l'Italia lavora con determinazione per favorire la pace e la stabilità globale.

"L'obiettivo è arrivare a negoziati che consentano all'Iran di non diventare una potenza nucleare", dice Giorgia Meloni al termine del G7. Si va verso l'escalation ma uno "scenario diverso" è ancora possibile, secondo la premier. Ma nessuno è disponibile a Putin mediatore, assicura Meloni. E critica Mosca sull'Ucraina: "Ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti, la Russia provoca con attacchi sulla popolazione civile" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - G7, Meloni: “Teheran non deve diventare potenza nucleare. L’Italia sta lavorando bene”

