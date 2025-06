G7 Meloni | stop al nucleare iraniano

Finché la minaccia nucleare irrisolta incombe, l'Italia si impegna a sostenere politiche ferme e responsabili, puntando alla stabilità e alla sicurezza internazionale.

2.20 "Ho sempre pensato che lo scenario migliore fosse quello di un popolo iraniano oppresso che riesce a rovesciare il regime, dopodiché si deve fare il pane con la farina che si ha.". Così il premier Meloni al termine del G7 ha espresso la sua posizione sull' Iran, commentando anche il monito del presidente francese Macron contro un cambio di regime forzato.Per Meloni l'obiettivo è evitare che l'Iran si doti di armi nucleari:"Finché la minaccia esiste, Israele ha anche il diritto difendere la sua sicurezza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

