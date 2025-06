G7 Meloni | Obiettivo de-escalation ma no a Putin mediatore

Nel contesto internazionale, il G7 si distingue per il delicato equilibrio tra la volontà di ridurre le tensioni e la scelta di non assumere il ruolo di mediatore con Putin. Meloni sottolinea che l’Italia punta alla de-escalation senza compromettere le proprie posizioni strategiche, soprattutto in relazione alle basi italiane in caso di coinvolgimento degli Stati Uniti. La questione rimane aperta: “Decideremo quando accadrà”, evidenziando la cautela e la prudenza di fronte alle sfide globali.

Il nodo delle basi italiane in caso di coinvolgimento Usa: "Decideremo quando accadrà" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - G7, Meloni: “Obiettivo de-escalation ma no a Putin mediatore”

In questa notizia si parla di: meloni - obiettivo - escalation - putin

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Mentre vanno avanti gli attacchi incrociati fra Iran e Israele, con almeno 224 civili uccisi in Iran dall'inizio dei raid, e una quindicina di morti in Israele, davanti all'escalation il presidente degli USA Donald Trump ha detto di aver sentito Vladimir Putin al telefono, Vai su Facebook

G7, Meloni: Iran non può avere atomica. A Gaza è il momento per tregua; Il G7 convince Trump, dichiarazione comune sulla de-escalation: Israele ha diritto a difendersi - La conferenza stampa di Giorgia Meloni dal G7 in Canada; Meloni: l’obiettivo è che l’Iran non sia una potenza nucleare.

Meloni: l'obiettivo è che l'Iran non sia una potenza nucleare - "L'obiettivo è arrivare a negoziati che consentano all'Iran di non diventare una potenza nucleare, dice la Meloni al termine del G7. Secondo msn.com

G7, Meloni: “L’obiettivo comune è la rinuncia dell’Iran a essere una potenza nucleare” - "L'obiettivo che tutti condividiamo è la rinuncia da parte dell'Iran a essere una potenza nucleare", lo dice Giorgia Meloni al G7 in Canada. Da dire.it