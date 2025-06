G7 in Canada | Zelensky chiede pressioni alla Russia e nuove armi

D’altra parte, Zelensky ha colto l’occasione per chiedere pressioni più forti sulla Russia e l’invio di nuove armi, sottolineando l’urgenza di un impegno internazionale più deciso. Mentre il mondo osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi in Medio Oriente, i leader del G7 si confrontano sulle strategie da adottare per affrontare questa crisi globale, dimostrando che la diplomazia resta una leva fondamentale per la pace e la stabilità internazionale.

Mentre la tensione in Medio Oriente raggiunge il punto di rottura, ieri in Canada i leader occidentali riunitisi per il G7 hanno concluso i lavori del gruppo. Lo hanno fatto senza Donald Trump, rientrato anzitempo proprio a causa della guerra fra Israele e Iran. In compenso è atterrato ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che pur non facendo parte formalmente del gruppo è stato invitato ancora una volta a presenziare. D’altra parte hanno partecipato alla riunione anche la Presidente del Messico Sheinbaum, il Brasiliano Lula e l’indiano Modi. La giornata di Zelensky. Inutile dire che il bilaterale che si sarebbe dovuto svolgere fra il Presidente ucraino e Donald Trump non si è tenuto, in esso il Zelensky avrebbe certamente invocato l’invio di altre armi e di ulteriori aiuti a Kiev, nella sua ormai disperata lotta contro le Forze armate russe. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - G7 in Canada: Zelensky chiede pressioni alla Russia e nuove armi

In questa notizia si parla di: canada - zelensky - chiede - pressioni

Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky a margine del G7 in Canada - A margine del G7 in Canada, Kiev si prepara a un incontro tra Zelensky e Trump, mentre la tensione tra Russia e Ucraina cresce.

"Ministro continui a ridere, ma la maggioranza del Paese chiede di rivedere l'accordo Ue e Israele siete per i due Stati e allora perché bocciate lo stato di Palestina?" Vai su Facebook

G7 in Canada: Zelensky chiede pressioni alla Russia e nuove armi; Zelensky: Serve più pressione sulla Russia, Meloni: Mosca indisponibile alla pace - Aggiornamento del 18 Giugno delle ore 07:08; Zelensky ai leader: Pressione su Mosca. Canada annuncia nuove sanzioni. LIVE.

G7 in Canada: Zelensky chiede pressioni alla Russia e nuove armi - L'ultimo giorno del G7 si è concluso con l'arrivo di Zelensky, che ha ancora una volta invocato maggiore pressione su Mosca e nuove armi. Da panorama.it

G7 in Canada: Trump lascia il vertice, Zelensky chiede pressione sulla Russia - Mentre i leader del G7 si confrontavano a Banff , in Canada , sulla crisi mediorientale e sul conflitto in Ucraina , l’improvvisa partenza di Donald Trump ha catalizzato l’attenzione, lasciando spazio ... informazione.it scrive