Il G7 in Canada si è chiuso senza un fronte unito sull’Ucraina e con l’assenza del Presidente statunitense, ma il conflitto nel cuore di Kiev prosegue senza sosta. Una ripercussione delle divergenze diplomatiche che lascia aperti molti interrogativi sul futuro della regione. Marco Burini ci racconta come, nonostante le divergenze politiche, la lotta sul campo continua imperterrita.

Il G7 in Canada si è concluso senza una dichiarazione unificata sull’Ucraina e senza il Presidente degli Stati Uniti in sala. Ma sul campo di Kiev si continua a combattere. Servizio di Marco Burini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - G7 in Canada, no dichiarazione unificata sull’Ucraina

