G7 Canada Trump firma accordo con Starmer ma gli cadono i fogli | È un po' ventoso qui

In un clima di tensione e ironia, il G7 in Canada si anima tra momenti imprevisti e sorrisi. Trump scherza sulla forte brezza che gli fa volare i documenti appena firmati con Starmer, mentre il Primo ministro britannico risponde con umorismo e stile. Un episodio che dimostra come anche negli incontri più formali, un tocco di leggerezza possa rompere il ghiaccio. Ma cosa nasconde questa scena insolita?

(Agenzia Vista) Canada, 18 giugno 2025 "È un po' ventoso qui", scherza Trump mentre gli cadono i fogli dell'accordo appena firmato col Primo ministro di Londra, che sorride divertito, raccoglie il foglio e sottolinea in modo ironico che si tratta di "un documento molto importante". White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - G7 Canada, Trump firma accordo con Starmer, ma gli cadono i fogli: "È un po' ventoso qui"

