Futuro in bilico a Napoli la Juventus fiuta il colpo | l’incredibile scenario

Il futuro del Napoli si tinge di incertezza, con la Juventus che fiuta un’opportunità d’oro. La squadra partenopea deve ancora risolvere diversi nodi riguardo al destino di alcuni giocatori chiave, per mantenere la competitività e pianificare il mercato con lucidità. La situazione attuale non riguarda solo gli acquisti, ma anche le uscite strategiche. Caprile è in ...

Il Napoli ha da sciogliere ancora tante riserve sul futuro di alcuni suoi giocatori. Varie situazioni risultano piuttosto incerte e bisogna sciogliere questi nodi per continuare a operare sul mercato. Il mercato del Napoli non passa solo per i colpi in entrata: ogni squadra ha bisogno di valutare i giocatori attualmente a disposizione e di pianificare alcune situazioni in uscita per avere libertà di manovra sul calciomercato. Caprile è in uscita: palla in mano al Cagliari. Stando a quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi in uscita del Napoli è sicuramente quello di Elia Caprile, estremo difensore italiano prestato al Cagliari nella seconda parte della scorsa stagione.

