Furto in abitazione mille euro di bottino | indaga Cervignano

Ancora un colpo ai danni dei residenti di Cervignano del Friuli, con un furto di circa mille euro di bottino. Questa notte, un uomo del 1966 ha denunciato ai carabinieri l’effrazione nella sua abitazione avvenuta tra le 19 e le 20:30. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e restituire serenità alla comunità . Scopriamo insieme i dettagli di questo episodio che scuote il quartiere.

