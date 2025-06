Furto e spaccio revocato l' affidamento ai servizi sociali | 42enne finisce in cella

Una vicenda che evidenzia come, a volte, le scelte sbagliate possano portare a conseguenze drastiche. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno eseguito un’ordinanza che ha portato un 42enne albanese, precedentemente affidato ai servizi sociali, dietro le sbarre. La decisione dell’Ufficio di Sorveglianza sottolinea l’importanza della legalità e della responsabilità personale. La legge, infine, si fa rispettare per garantire la sicurezza di tutti.

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno eseguito un’ordinanza che disponeva la cessazione dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’accompagnamento in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, nei confronti di un albanese di 42 anni con precedenti per reati relativi a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Furto e spaccio, revocato l'affidamento ai servizi sociali: 42enne finisce in cella

In questa notizia si parla di: affidamento - furto - spaccio - revocato

Furto e spaccio, revocato l'affidamento ai servizi sociali: 42enne finisce in cella; Furti, rapine e spaccio: 13 arresti della Polizia di Stato; Arresti della Catturandi per i reati di spaccio e furto in abitazione.

Furti, spaccio e rapine a Milano, arrestate tredici persone - Da qui gli arresti e le denunce per spaccio, rapina, anche in farmacia, furto con strappo, furto e tentato furto. Da ansa.it

Furto, violenza e spaccio: due stranieri irregolari arrestati e portati al Cpr per l’espulsione - Successivamente sottoposto all’affidamento in prova, la misura gli è stata revocata ed è stato portato alla Casa Circondariale di Monza, dalla ... ilgiorno.it scrive