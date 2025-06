Furto d’identità | Cliente allo sportello diverso dalla foto

Un giorno, un cliente si presenta allo sportello per depositare un assegno consistente, proveniente da un rimborso assicurativo. Tuttavia, il conto, aperto il giorno prima, solleva dubbi. La prudenza di Giuliano Grigoletto, direttore dell’ufficio postale di via Novara, si è rivelata fondamentale. Dopo aver approfondito la verifica, ha scoperto che...

"Un giorno si è presentato un cliente a versare un assegno dal valore cospicuo, frutto del rimborso di un'assicurazione. E il conto in cui stava versandolo era di recentissima apertura. Insomma, lo aveva aperto il giorno precedente. Qualcosa non quadrava e ho voluto vederci chiaro". Comincia così il racconto di Giuliano Grigoletto, che è direttore dell'ufficio postale 96 in via Novara. Il suo sospetto si è rivelato fondato, perché dopo aver allertato la Polizia Postale che ha svolto gli accertamenti, è affiorato un caso di furto d'identità. "In sostanza, l'assegno era sì intestato a un cliente ma la persona che lo stava versando era un'altra.