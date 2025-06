Furto di un monopattino elettrico da un cortile a Rivalta di Torino il giovane ladro viaggiava su un' auto rubata

A Rivalta di Torino, un giovane di 18 anni è stato intercettato dai carabinieri subito dopo aver rubato un monopattino elettrico del valore di mille euro. Ma la sua fortuna si è presto sgretolata quando è stato scoperto guidando un’auto rubata: una sfortunata combinazione che ha portato all’arresto e alla fine di un tentativo di furto. La vicenda conferma quanto sia fondamentale rimanere vigili e pronti a intervenire.

