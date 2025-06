Furto di gruppo in casa 4 sono minorenni Denunciati si giustificano | Pensavamo fosse abbandonata

Un episodio che mette in luce come l'irresponsabilità e la mancanza di consapevolezza possano portare giovani a comportamenti rischiosi. Quattro minorenni coinvolti in un furto di gruppo, si giustificano dicendo di aver scambiato la casa per un'abbandonata. Un caso che invita alla riflessione sull'importanza dell'educazione e della supervisione. Continua a leggere per scoprire come si sono evoluti i fatti e le conseguenze di questa vicenda.

Tra i sei denunciati per furto, quattro sono minorenni. Dopo la denuncia della proprietaria di casa, i carabinieri hanno perquisito le case, trovando gran parte degli oggetti rubati. I sei ragazzi hanno dichiarato di aver trovato l'abitazione su un sito di case abbandonate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: furto - casa - sono - minorenni

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato - ...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

Una cinquantina di giovani si sono affrontati in via Locchi a colpi di calci, pugni e inseguimenti attorno alla mezzanotte. Alcuni sono stati fermati e identificati, altri sono riusciti a fuggire. Tutte le persone identificate sono minorenni. Vai su Facebook

Furto di gruppo in casa, 4 sono minorenni. Denunciati si giustificano: Pensavamo fosse abbandonata; Furto in casa dell’anziana, sgominata baby gang. Sei giovani denunciati, 4 sono minori; Capena - Furto nella casa di un'anziana, presa la baby-gang: denunciati in sei, quattro sono minorenni.

Furto in casa dell’anziana, sgominata baby gang. Sei giovani denunciati, 4 sono minori - I carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno denunciato 6 persone, di cui 4 minorenni, ritenuti i presunti autori di un... Secondo msn.com

CAPENA – Furto in casa dell’anziana, presa la baby gang - I Carabinieri della Stazione di Capena hanno denunciato in stato di libertà 6 persone, di cui 4 minorenni, ritenuti i presunti autori di un furto in abitazione avvenuto nel centro storico del borgo ne ... Come scrive tiburno.tv