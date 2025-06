Furti di bici elettriche e pezzi d’auto | due misure cautelari in Costiera Amalfitana

In un’operazione che mette in luce l'impegno delle forze dell’ordine contro il crimine, questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito due misure cautelari in costiera. L’indagine, nata dal preoccupante aumento di furti di bici elettriche e pezzi di auto, ha portato all’arresto di Ferdinando Angiolini e all’obbligo di dimora per Carmine Flagiello, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità locale.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di Ferdinando Angiolini e Carmine Flagiello. Al primo sono stati disposti gli arresti domiciliari, al secondo l’obbligo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Furti di bici elettriche e pezzi d’auto: due misure cautelari in Costiera Amalfitana

In questa notizia si parla di: furti - bici - elettriche - pezzi

Furti di e-bike e bici nel Luganese: un arresto, refurtiva ritrovata a Mendrisio - Il 16 maggio 2025, la polizia cantonale del Lugano ha arrestato un 30enne svizzero, residente nel Mendrisiotto, in seguito a segnalazioni di furti di biciclette e e-bike.

Arrestato ladro di fari a Catania. Possedere un'auto sta diventando sempre più un inferno a Catania tra finestrini rotti, furti, atti vandalici vari, richiesta di pizzo per il parcheggio (anche 3-5 euro) e pezzi smontati. Vai su Facebook

Furti di bici elettriche e pezzi d’auto: due misure cautelari in Costiera Amalfitana; Ladri acrobati, maxi furto di biciclette; Oggiono: ladri in azione in via Piave.

Amalfi: rubano bici elettriche e pezzi di carrozzeria, beccati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

L'assicurazione sulle bici elettriche è obbligatoria o no? - Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 184/2023, molti si chiedono se sia necessario stipulare un'assicurazione per le biciclette elettriche. Lo riporta msn.com