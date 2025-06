Fuochi d’artificio e Clara in piazza Ecco il programma della festa

Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile nella provincia di Forlì-Cesena, dove la magia della Notte Rosa illumina le serate più attese dell’anno. Tra fuochi d’artificio, musica coinvolgente e il grattacielo rosa che domina il paesaggio, Cesenatico si trasforma nel cuore pulsante di questa festa speciale. Per il ventesimo anniversario, le emozioni sono garantite: non perdete l’appuntamento con Clara in piazza Andrea Costa, un evento da ricordare.

Il grattacielo illuminato di rosa e piazza Andrea Costa in festa, rappresentano il cuore pulsante della Notte Rosa sulle spiagge della provincia di Forlì-Cesena. L’edizione 2025 segna il suo ventesimo anniversario, con tante attese per la decisione di anticiparla al weekend del solstizio d’estate. Cesenatico festeggia La Notte Rosa con un doppio appuntamento: venerdì sera il dj set di Radio Bruno e sabato il concerto di Clara, in piazza Costa a partire dalle 22. Il grattacielo resterà illuminato di rosa per entrambe le serate mentre i fuochi d’artificio sparati dall’acqua, illumineranno la spiaggia di Cesenatico venerdì 20 giugno a mezzanotte, in concomitanza con le altre località della riviera romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuochi d’artificio e Clara in piazza. Ecco il programma della festa



