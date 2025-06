Funko celebra il mese del Pride con i Pop! dedicati ai personaggi DC

a una linea esclusiva di Pop! dedicati ai iconici personaggi DC, rivisitati con colori e dettagli che rappresentano l’orgoglio e l’inclusività. Un modo originale e creativo per unire passione, divertimento e impegno sociale, celebrando la diversità e la forza di chi lotta ogni giorno per i propri diritti. Questi pezzi unici sono destinati a diventare un simbolo di supporto e sensibilizzazione.

(Adnkronos) – Giugno è universalmente riconosciuto come il Mese del Pride, un'occasione fondamentale per riaffermare l'importanza della lotta per i diritti LGBTQ+ e celebrare la diversità in tutte le sue forme. Per celebrare questa ricorrenza, Funko ha lanciato una speciale collezione di figure in vinile che farà la gioia di fan e collezionisti. Si tratta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: funko - mese - pride - celebra

Giugno è il mese dell'orgoglio LGBTQI+ (anche conosciuto con il termine inglese Pride Month) è una ricorrenza internazionale che si celebra l'intero mese di giugno di ogni anno e sottolinea l'importanza della lotta per i diritti LGBTQI+ ed è soprattutto dedicato Vai su Facebook

FUNKO celebra il mese del Pride con i Pride Pop! dei personaggi DC; Funko celebra il mese del Pride con i Pop! dedicati ai personaggi DC; Funko celebra il mese del pride con i personaggi DC!.

Funko celebra il mese del Pride con i Pop! dedicati ai personaggi DC - Giugno è universalmente riconosciuto come il Mese del Pride, un'occasione fondamentale per riaffermare l'importanza della lotta per i diritti LGBTQ+ e celebrare la diversità in tutte le ... Lo riporta msn.com

FUNKO celebra il mese del Pride - è una celebrazione dell’inclusività e dell’accettazione, a testimonianza dell'impegno di Funko nel supportare la comunità LGBTQ+, rifiutando’l’intolleranza e la ... Da tg24.sky.it