Funivia Lagaccio Ferrante | Nulla osta dal Mit ma mancano ancora tante autorizzazioni

Il sogno di una funivia tra Lagaccio e Ferrante si avvicina, grazie all'ok preliminare del Mit alle attività iniziali. Sebbene molte autorizzazioni siano ancora in attesa, questa novità ha acceso le speranze dei cittadini. L'ultimo aggiornamento, datato 6 maggio, ha suscitato entusiasmo e attesa, con il nuovo assessore ai Lavori pubblici, Massimo..., pronto a portare avanti il progetto e trasformare l'idea in realtà.

Il Mit ha comunicato agli uffici del Comune la possibilità di avviare le attività propedeutiche e le lavorazioni iniziali della funivia del Lagaccio. Una comunicazione risalente al 6 maggio che ha fatto saltare più di un cittadino sulla sedia, ma il nuovo assessore ai Lavori pubblici Massimo.

L'assessore Ferrante: "Il progetto ha anche bisogno di una nuova conferenza dei servizi". La sindaca Silvia Salis ha confermato anche oggi che che la volontà dell'amministrazione è quella di stoppare l'opera

