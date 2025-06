‘Funerale’ alle nozze gay prosciolti

La vicenda giudiziaria che aveva scosso la scena politica e sociale italiana si conclude con un pronunciamento chiaro: tutti prosciolti per intervenuta prescrizione. Questi dieci imputati, tra cui figure di spicco come Mirco Ottaviani, sono stati assolti dall’accusa di aver inscenato un funerale durante un matrimonio gay nel 2017. Una decisione che mette fine a una lunga attesa di giustizia, segnando un importante capitolo nella memoria collettiva del paese.

Tutto prescritto. Tutti prosciolti. È la fine della vicenda giudiziaria che ha coinvolto 10 imputati, ex appartenenti a Forza Nuova, tra cui l'ex segretario regionale Mirco Ottaviani, oggi dirigente del Movimento Nazionale, La Rete dei Patrioti, accusati di aver inscenato un funerale per le vie di Cesena durante la celebrazione di un'unione civile nel 2017. Ieri in tribunale a Forlì, il collegio ha prosciolto per intervenuta prescrizione tutti gli imputati che parteciparono al funerale inscenato durante le nozze di una coppia gay. Era il 5 febbraio 2017. Si celebrava in Comune il secondo matrimonio tra ragazzi omosessuali.