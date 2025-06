Fumogeno contro agenti di polizia durante corteo pro Gaza a Bari | arrestato 21enne

Durante una manifestazione pro Gaza a Bari, un giovane incensurato di 21 anni è stato arrestato per aver utilizzato un fumogeno contro agenti di polizia, provocando lesioni e minacce. Questo episodio solleva ancora una volta il tema della gestione delle proteste pubbliche e della sicurezza delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia come anche eventi pacifici possano degenerare in comportamenti pericolosi, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra libertà di espressione e rispetto delle regole.

Un 21enne incensurato è stato arrestato a Bari in flagranza differita il 16 giugno, con l’accusa di lesioni, violenze e minacce a pubblico ufficiale e utilizzo pericoloso di un fumogeno, durante una manifestazione pro Gaza svoltasi sabato 14 giugno. Lo riferisce l’Ansa. Secondo la. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fumogeno contro agenti di polizia durante corteo pro Gaza a Bari: arrestato 21enne

In questa notizia si parla di: fumogeno - durante - gaza - bari

Il terribile attacco a Boulder, in Usa, durante una marcia per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Arrestato un 45enne, avrebbe colpito i... Vai su Facebook

Fumogeno contro agenti di polizia durante corteo pro Gaza a Bari: arrestato 21enne; Fumogeno al corteo pro Gaza a Bari, arrestato 21enne; Fumogeno vicino ad agenti in corteo pro Gaza, 21enne arrestato.

Fumogeno vicino ad agenti in corteo pro Gaza, 21enne arrestato - Durante una manifestazione pro Gaza che si è tenuta sabato 14 giugno a Bari avrebbe utilizzato un fumogeno sventolandolo davanti al volto di due agenti che hanno riportato dieci e tre giorni di progno ... msn.com scrive

Lesioni a due agenti durante manifestazione pro Palestina a Bari: 21enne arrestato, applicato nuovo decreto sicurezza - Il giovane è stato rimesso in libertà dopo 48 ore: rispondeva di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e lancio di fumogeni ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it