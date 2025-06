Fumata nera al Policlinico il direttore generale abbandona la riunione coi sindacati | quattro sigle sul piede di guerra

Una fumata nera scuote il Policlinico: il direttore generale, dopo aver fatto attendere i sindacati per 45 minuti, si è sfilato con stizza, lasciando sul piede di guerra quattro sigle. La tensione cresce mentre le organizzazioni chiedono chiarimenti e risposte, evidenziando un clima di crescente disappunto e sfiducia. La questione dei buoni pasto diventa simbolo di un conflitto più ampio, che rischia di compromettere l’intera gestione sanitaria.

