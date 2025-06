Fugge seminudo raggiunto e pestato nel Cpr di Gradisca | le immagini choc Gli attivisti | Picchiato dagli agenti

Un nuovo video sconvolgente dall’interno del Cpr di Gradisca d’Isonzo cattura un’immagine drammatica: un uomo seminudo, inseguito e brutalmente pestato dagli agenti. Le immagini choc sollevano ancora una volta il velo sulle condizioni nei centri di detenzione, attirando l’attenzione pubblica e delle autorità. È tempo di approfondire e chiedere giustizia per chi subisce queste ingiustizie.

Un video diffuso dall'interno del Cpr di Gradisca d'Isonzo (in provincia di Gorizia) mostra un uomo correre disperato tra le celle con indosso solo un paio di mutande, presto raggiunto da un gruppo di agenti in tenuta antisommossa che lo circondano, strattonandolo con forza per poi trascinarlo di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fugge seminudo, raggiunto e pestato nel Cpr di Gradisca: le immagini choc. Gli attivisti: "Picchiato dagli agenti"

Violenze e pestaggi al Cpr di Gradisca. I medici: “Quei centri sono patogeni, vengano chiusi” - Un video arrivato alla Rete No Cpr mostra un uomo prima inseguito e strattonato dagli agenti, poi riverso in una pozza di sangue. Scrive repubblica.it