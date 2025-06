Fugge seminudo raggiunto e pestato nel Cpr da agenti in tenuta antisommossa | le immagini choc

Un video shockato dall’interno del Cpr di Gradisca d'Isonzo rivela un episodio di violenza e tensione tra agenti in tenuta antisommossa e un uomo seminudo, catturando un momento di disperazione e brutalità. Le immagini mostrano un tentativo di fuga fallito, con conseguenze drammatiche per la persona coinvolta. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla gestione delle emergenze e il rispetto dei diritti umani all’interno delle strutture detentive.

Un video diffuso dall'interno del Cpr di Gradisca d'Isonzo (in provincia di Gorizia) mostra un uomo correre disperato tra le celle con indosso solo un paio di mutande, presto raggiunto da un gruppo di agenti in tenuta antisommossa che lo circondano, strattonandolo con forza per poi trascinarlo di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fugge seminudo, raggiunto e pestato nel Cpr da agenti in tenuta antisommossa: le immagini choc

