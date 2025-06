Fuga folle tra le strade di Catona sperona agenti e lancia droga dal finestrino | arrestato 23enne

Una fuga ad alta velocità tra le vie di Catona si trasforma in un inseguimento mozzafiato, culminato con l’arresto di un 23enne accusato di aver speronato agenti e lanciato droga dal finestrino. La serata di giovedì 12 giugno ha visto la città quasi paralizzata dall’adrenalina, mentre le forze dell’ordine hanno messo fine a una corsa pericolosa. Un episodio che solleva ancora una volta il drammatico tema della sicurezza urbana e della lotta alla criminalità.

Un inseguimento mozzafiato per le vie di Catona ha tenuto col fiato sospeso numerosi cittadini nella serata di giovedì 12 giugno. Protagonista, un giovane di appena 23 anni, poi tratto in arresto dalla polizia di Stato con accuse pesantissime: lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Fuga folle tra le strade di Catona, sperona agenti e lancia droga dal finestrino: arrestato 23enne

In questa notizia si parla di: catona - fuga - folle - strade

Fuga folle tra le strade di Catona, sperona agenti e lancia droga dal finestrino: arrestato 23enne; Reggio Calabria: folle inseguimento per le vie di Catona, arrestato un 23enne per spaccio e resistenza; Follia in Calabria: sperona la Polizia e fugge con la droga.

Reggio Calabria: in fuga dalla polizia, il video del folle inseguimento e lo schianto per le vie cittadine - 29 marzo 2024 – In fuga dalla polizia, dopo un inseguimento si è schiantato contro un'altra volante che cercava di fermare la sua folle corsa. Come scrive quotidiano.net